جوجل توافق على دفع 2.6 مليون دولار لتسوية قضية تمييز

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ووافقت "جوجل" على دفع 1.4 مليون دولار في شكل رواتب متأخرة وفوائد إلى 2565 موظفة في المجال الهندسي بسبب التمييز في الأجور
قالت وزارة العمل الأمريكية أمس الأول، إن شركة جوجل وافقت على دفع 2.6 مليون دولار لموظفات ومهندسين آسيويين ومقدمي طلبات للحصول على وظائف، لتسوية مزاعم تتعلق بالتمييز في الأجور والتوظيف.
ووافقت "جوجل" على دفع 1.4 مليون دولار في شكل رواتب متأخرة وفوائد إلى 2565 موظفة في المجال الهندسي بسبب التمييز في الأجور، و1.2 مليون دولار إلى 1757 امرأة و1219 آسيويا من مقدمي طلبات التوظيف، لكن لم يتم تعيينهم في وظائف هندسية.
وقالت الوزارة في بيان بحسب "الألمانية"، إنه تم اكتشاف الفوارق في الأجور التي أثرت في مهندسات البرمجيات خلال تقييم روتيني للامتثال، وكان ذلك في ماونتن فيو في كاليفورنيا وفي سياتل وكيركلاند في ولاية واشنطن.
وقالت الوزارة، تبين أيضا أنه تم وضع المتقدمين للوظائف من الإناث والآسيويين في وضع غير موات، ما تسبب في تفاوت بمعدلات التوظيف لشغل وظائف هندسة البرمجيات في مواقع جوجل في سان فرانسيسكو وسانيفيل في كاليفورنيا وكذلك في كيركلاند.
وستخصص شركة الإنترنت العملاقة أيضا احتياطيا نقديا لا يقل عن 1.25 مليون دولار لتعديلات المساواة في الأجور للمهندسين في عديد من المكاتب الأمريكية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وأعربت "جوجل" في بيان لوسائل الإعلام عن ارتياحها لحل المشكلة المتعلقة بعمليات التدقيق من 2014 حتى2017.
Via SyndiGate.info
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