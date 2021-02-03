جوجل توافق على دفع 2.6 مليون دولار لتسوية قضية تمييز

ستخصص شركة الإنترنت العملاقة أيضا احتياطيا نقديا لا يقل عن 1.25 مليون دولار لتعديلات المساواة في الأجور للمهندسين في عديد من المكاتب الأمريكية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.