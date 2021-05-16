جوجل وسبيس إكس تطوران سويًا إنترنت بالأقمار الاصطناعية

وبحسب بنود الاتفاق، ستدمج "سبيس إكس" محطات أقمارها الاصطناعية "ستارلينك" الأرضية مع مراكز بيانات "جوجل" لتسهيل النفاذ إلى خدمات الحوسبة السحابية (كلاود) والإنترنت.ووفقا لـ "الفرنسية" تحضر "سبيس اكس" لإطلاق خدمتها للإنترنت بالأقمار الاصطناعية التي من شأنها توفير اتصال سريع بالشبكة دون الاستعانة بالبنى التحتية الأرضية.وقالت جوين شوتويل رئيسة قسم الاستكشاف في "سبيس اكس" إن "جمع قدرات النطاق العريض وفترة الانتظار القصيرة لدى "ستارلينك" مع موارد "جوجل" سيقدم للمنظمات في العالم أجمع الاتصال الآمن والسريع الذي يتوخونه".وأضافت "نحن فخورون بالعمل مع "جوجل" لتقديم هذا النفاذ إلى الشركات ومنظمات القطاع العام ومجموعات أخرى في العالم".وأشار أورس هولزله نائب رئيس "جوجل كلاود" لشؤون البنى التحتية إلى أن الشراكة ستضمن للمنظمات التي تستخدم الشبكة "نفاذا سلسا وآمنا وسريعا إلى التطبيقات والخدمات التي يحتاجون إليها للإبقاء على حسن عمل فرقهم".وتعتزم "سبيس اكس" و"جوجل" إتاحة هذا العرض الجديد في النصف الثاني من عام 2021.وتنتظر الشركة التابعة لإيلون ماسك الحصول على ترخيص من السلطات لخدمتها للإنترنت السريع المخصصة للشركات والأفراد بواسطة شبكتها "ستارلينك" المؤلفة من أكثر من 1500 قمر اصطناعي.