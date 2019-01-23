"جوجل" و "فيسبوك" تنفقان ببذخ لكسب تأييد الحكومة الأمريكية

كشف محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت في مذكرة إفصاح ربع سنوية أنه أنفق مبلغا قياسيا بالنسبة للشركة بلغ 21.2 مليون دولار لكسب تأييد الحكومة الأمريكية في 2018 متجاوزا رقمه القياسي السابق البالغ 18.22 مليون دولار في 2012 وذلك في وقت تخضع فيه أنشطة محرك البحث لتدقيق واسع النطاق.

كما كشفت شركة فيسبوك في مذكرة للكونجرس أمس الثلاثاء أنها أنفقت كذلك 12.62 مليون دولار في 2018 على كسب تأييد الحكومة وهو مبلغ أكبر مما أنفقت في أي وقت سابق ارتفاعا من 11.51 مليون دولار أنفقتها قبل عام وفقا لمركز السياسة الاستجابية وهو مؤسسة غير حزبية.

وأنفق محرك جوجل 18.04 مليون دولار على محاولات التأثير في الحكومة في 2017 وفقا لبيانات المركز. ودرس أعضاء بالكونجرس ومسؤولون رقابيون قواعد جديدة للخصوصية ومنع الاحتكار لكبح نفوذ شركات الإنترنت الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وأمازون. ويقول محللون ماليون إن القيود الرقابية في الولايات المتحدة، كما في أوروبا وآسيا تتصدر قائمة ما يشغل المستثمرين في مجال التكنولوجيا.

وأنفقت مايكروسوفت 9.52 مليون دولار في 2018 وفقا لمذكرة الإفصاح التي قدمتها أمس ارتفاعا من 8.5 مليون دولار في 2017 ولكن أقل من 10.5 مليون دولار في 2013. وأنفقت أبل 6.62 مليون دولار العام الماضي بالمقارنة مع رقمها القياسي البالغ 7.15 مليون دولار في 2017 وفقا لبيانات المركز حتى عام 1998.

ولم ترد أبل ومايكروسوفت على طلب التعليق. وكشفت جوجل عن أن المناقشات الجديدة مع الجهات الرقابية في الربع الأخير من العام الماضي شملت تكنولوجيا البحث التي تطبقها الشركة وإصلاح العدالة الجنائية والإصلاح الضريبي العالمي. والشركة دائما بين أكبر المنفقين على محاولات التأثير في واشنطن إلى جانب بعض شركات الكابلات ومقاولي الدفاع وشركات الرعاية الصحية.

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