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"جوجل" و "فيسبوك" تنفقان ببذخ لكسب تأييد الحكومة الأمريكية

"جوجل" و "فيسبوك" تنفقان ببذخ لكسب تأييد الحكومة الأمريكية
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