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جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 05:55
جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات
كان ترامب قد قال في 20 يناير كانون الثاني إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.

وكان ترامب قد قال في 20 يناير كانون الثاني إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ عشرة بالمئة فُرضت على معظم واردات الألومنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألومنيوم. وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض الاثنين "أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات
العربية المتحدة".

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Via SyndiGate.info


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