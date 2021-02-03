جيف بيزوس يتخلى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون وتعيين "آندي جاسي" خلفاً له

أعلنت شركة أمازون الثلاثاء أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي سيتنحى عن منصبه في وقت لاحق من هذا العام، ليحول دفة القيادة إلى آندي جاسي، المدير التنفيذي السحابي للشركة.

وسوف ينتقل بيزوس ليستلم منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أمازون.

أسس بيزوس أمازون في عام 1994 ومنذ ذلك الحين حولت متجر الكتب عبر الإنترنت لمرة واحدة إلى بائع تجزئة ضخم مع وصول عالمي في مجموعة كبيرة من الفئات المختلفة من الأدوات إلى البقالة إلى البث المباشر.

وتجاوزت أمازون سقف السوق البالغ تريليون دولار تحت قيادة بيزوس في يناير من العام الماضي - تبلغ قيمتها الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار.

وأبقت الشركة خطط الخلافة هادئة ، على الرغم من أن المتفرجين تكهنوا بأن جاسي سيكون خليفته. انضم جاسي إلى أمازون في عام 1997 وقاد فريق خدمات الويب السحابية في أمازون منذ إنشائها.

جاءت هذه الأخبار جنبًا إلى جنب مع تقرير الأرباح الذي سجلت فيه أمازون أول ربع بقيمة 100 مليار دولار.