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جيلي تكشف جزئياً عن KX11 أحدث سياراتها الـSUV

منشور 24 شباط / فبراير 2021 - 10:27
جيلي تكشف جزئياً عن KX11 أحدث سياراتها الـSUV
تحمل السيارة أسلوب جيلي الحديث وتتميز بواجهة فاخرة وهوية رياضية، وتأتي على قاعدة عجلات جيلي CMA التي تحمل العديد من سيارات مجموعة جيلي بما فيها بوليسار 2 وفولفو XC40
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كشفت شركة جيلي عن أحدث سياراتها الـSUV والتي يرمز لها بـKX11.

كشفت شركة جيلي عن أحدث سياراتها الـSUV والتي يرمز لها بـKX11.

تحمل السيارة أسلوب جيلي الحديث وتتميز بواجهة فاخرة وهوية رياضية، وتأتي على قاعدة عجلات جيلي CMA التي تحمل العديد من سيارات مجموعة جيلي بما فيها بوليسار 2 وفولفو XC40.

دون الكشف عن تفاصيل السيارة وميزاتها، فمن المقرر أن تبدأ جيلي بتصنيعها تجارياً قبل نهاية العام وستحصل على محرك 2.0 لتر 4 سلندر ينتج 235 حصان و350 نيوتن-متر، ومن المتوقع وصول فئة هجينة بمحرك 1.5 لتر ومحرك كهربائي تنتج ما يصل لـ255 حصان و415 نيوتن-متر.

ستعلن جيلي عن تفاصيل السيارة واسمها عند تدشينها وستكشف عن جميع تفاصيلها.

 

 

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Via SyndiGate.info


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