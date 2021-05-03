جينيسيس G70 تكشف عن تحديثات لموديل 2022

كشفت جينيسيس عن تحديثات لسيارتها G70 لموديل 2022.

ستتميز 2022 G70 بعدد من الميزات القياسية تشمل نظام معلوماتي ترفيهي جديد بشاشة قياس 10.25 إنش مزودة بنظام ملاحة وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تحمل جنوط قياس 18 إنش ومصابيح LED كاملة، وستوفر مقاعد قابلة للتعديل كهربائياً مع تدفئة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق التي تشمل التحكم الذكي بالسرعة مع خاصية Stop & Go ومساعدة القيادة على الطرق السريعة.

ستبدأ أسعار GV70 2022 من 37,525 دولار في الولايات المتحدة لفئة محرك 2.0 لتر ونظام الدفع الخلفي، وستصل إلى 54,400 دولار لفئة محرك 3.3 لتر مع نظام الدفع الكلي ونسخة Launch Edition.