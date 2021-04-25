أودي تكشف عن سيارتها الجديدة A7 L بقاعدة عجلات طويلة

كشفت أودي عن سيارتها A7 L كنسخة مطولة من A7 وبتصميم سيارة سيدان.

عند تحويل A7 L إلى سيارة سيدان لم تقم أودي بعمل الكثير من التعديلات واكتفت بلمسات بسيطة، يأتي السقف بتصميم أقصر مع أبواب خلفية أكبر، كما حصلت على صندوق خلفي قصير كما عدلت تصميم المصابيح والصدامات ومشتتات الهواء. قامت الشركة بتمديد قاعدة العجلات بمقدار 98 ميليمتر، وتأتي السيارة بطول إجمالي 5,076 ميليمتر.

ستبيع أودي في البداية A7 L First Edition الأول والذي يتميز بنظام تعليق هوائي ونظام دفع كلي، وحددت الإنتاج بـ 1,000 وحدة فقط، وستحمل كل منها محرك V6 ينتج 335 حصان و500 نيوتن-متر، وستحمل ناقل حركة ثنائي الكلتش.

في وقت لاحق، ستوفر الشركة الفئات الأساسية بمحركات 4 سلندر 2.0 لتر، وستوفر محركات V6 في فئات مستقبلية.