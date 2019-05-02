حاكم مصرف لبنان: الليرة مستقرة وستظل كذلك

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس إن الليرة اللبنانية مستقرة وستظل كذلك، وفقا لحساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر.

وقال سلامة متحدثا في القصر الرئاسي في بعبدا "الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة والمصرف المركزي سوف يدعم قروضا سكنية وللقطاعات الإنتاجية".

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي عند مستوياتها الحالية منذ أكثر من عشرين عاما.