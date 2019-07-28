حان وقت السفر... لكن احذر 5 أخطاء عند حجز فندق

لا شك أن اختيار مكان الإقامة المناسب من أهم مقومات الرحلة السياحية الناجحة، لكن ذلك يحتاج إلى بعض الخبرة، والكثير من التدقيق والتمحيص.

وإذا كنت تخطط للقيام برحلة هذا الصيف، تجنب الوقوع في هذه الاخطاء عند حجز فندق، بحسب موقع ديسكاونت سيتي هوتيل:

1- المبالغة بالتوقعات

لن تحصل دوماً على الغرفة المثالية التي تحلم بها، أو التي تظهر في منشورات الفنادق الترويجية، مع إطلالة مميزة على البحر أو الجبال. فإذا كنت ترغب بالحصول على سعر مخفض، عليك توقع أقل شروط الرفاهية في الغرفة الفندقية.

2- إغفال الموقع

يركز الكثيرون على مظهر الفندق من الداخل والخارج والخدمات المميزة التي يقدمها، دون الانتباه إلى الموقع. ومن الضروري التحقق من مكان تواجد الفندق في المدينة، ومدى قربه من وسائل النقل ومرافق الجذب السياحي، وإلا ستضطر إلى التنقل لمسافات طويلة.

3- تجاهل المراجعات

توفر معظم مواقع الحجوزات ومواقع الفنادق على شبكة الإنترنت إمكانية ترك تعليقات وتقييم لتجربة الإقامة، وهذه المراجعات التي يدونها نزلاء سابقون تعطي فكرة أولية عن مستوى الخدمة في الفندق.

4- الحجز خلال الذروة

تشهد معظم الفنادق طلباً كبيراً خلال فترة الأعياد، وبطبيعة الحال يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الغرف، لذلك من الحكمة تأجيل رحلتك إلى ما بعد فترة الذروة، للحصول على أفضل الأسعار.

5- الحجز المبكر

على الرغم من أن إجراء الحجز قبل أسابيع أو ربما أشهر من موعد الرحلة يمنحك شعوراً بالراحة والطمأنينية، لكنك على الأرجح ستفوت العروض الترويجية التي تجريها معظم الفنادق، عبر تخفيضات على أسعار الغرف.