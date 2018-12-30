1.3 % حصة أبوظبي من السياح البحريين حول العالم خلال 2018

إمارة أبوظبي

بلغت حصة إمارة أبوظبي من السياحة البحرية 1.3% بعدد 350 ألف زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر، وذلك من إجمالي عدد السياح البحريين حول العالم والبالغ 26 مليون سائح بحري في العام 2018، وفقاً للبيانات المعلنة في القطاع.

وبحسب تقرير موقع «www.cruiseindustrynews.com»، بلغ عدد السفن السياحية حول العالم خلال العام الجاري 386 سفينة، نقلت 26.7 مليون سائح بحري بعائدات بقيمة 40 مليار دولار، وسجل القطاع معدل نمو بلغ 3%.

وفي إطار مواصلة محطة أبوظبي للسفن السياحية تقديم تجارب مميزة للمسافرين البحريين والمساهمة في دعم قطاع السياحة البحرية في أبوظبي، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، يشهد العام المقبل توسعة عدد من الأرصفة وافتتاح محطة الركاب الثانية لاستيعاب الطلب المتزايد على السفن السياحية القادمة إلى الإمارة، وفقاً لما تم إعلانه مؤخراً.

ويستقبل ميناء زايد خلال موسم 2018-2019 نحو 155 رحلة سياحية مجدولة على متنها أكثر من 420 ألف زائر، ويمثل هذا العدد أكثر من 10 أضعاف عدد الركاب الذين زاروا إمارة أبوظبي قبل 12 عاماً في الموسم السياحي الأول للمحطة 2006–2007.

ويلبي مبنى محطة أبوظبي للسفن السياحية جميع المعايير العالمية فيما يتعلق بالعمليات، بحيث يتميز بقدرته على استقبال كافة أنواع السفن.

كما توفر متاجر التجزئة وبيع التذكارات ومحال السوق الحرة العديد من البضائع التي تجسد عبق أبوظبي حتى قبل بلوغ المسافرين المحطة، بينما تلبي المحال الأخرى احتياجاتهم الأخرى كالصراف الآلي وتبديل العملات ونقاط الاستعلامات السياحية.

وتتيح شبكة الإنترنت المفتوحة للضيوف الربط على الدوام بالعالم الافتراضي، كما تم تصميم محطة أبوظبي للسفن السياحية للتعامل مع أصحاب الهمم.

واستعرض تقرير موقع «كروس نيوز» عبر 400 صفحة سيناريوهات ومستويات الطلب حتى 2017 والتوقعات المستقبلية وإحصاءات صناعة السفن المتنقلة ومعدلات النمو لكل خط سياحي وأبرز بيانات سوق الرحلات السياحية، متوقعاً أن تسجل منطقة الكاريبي أرقاماً قياسية في السياحة البحرية لموسم العام 2018-2019، بنمو 6.9% لتصل إلى 10 ملايين سائح بحري.

وقال الموقع المتخصص في السياحة البحرية عالمياً: «حازت ألاسكا على 4%من الحصة السوقية السياحية في العالم وكندا 1.2%، فيما استحوذت مسارات مائية محلية على نسبة 0.3% وشمال غرب أوروبا 9.4%، وعبر الأطلسي 1.4% والبحر الأبيض المتوسط 14.2%».

وبلغت حصة الساحل الغربي للمكسيك 3.3%، وجزر الباهاما 38.4%، وجزر الكناري 2.1%، وقناة بنما 0.4% ومثلث برمودا 1.3%، وأفريقيا 0.4%، والمحيط الهندي والبحر الأحمر 1.2%، وآسيا والمحيط الهادي 15.1%، وأستراليا 4%، وأميركا الجنوبية 2.1%، والسفن السياحية العالمية 0.1%، والقطب المتجمد الشمالي 0.2%.

وتضمن تقرير 2019 لموقع كروس نيوز، صناعة التصاميم للسفن السياحية والمسارات البحرية، متوقعاً دخول أكثر من 100 سفينة جديدة إلى خدمة الرحلات السياحية حول العالم حتى 2027.

وأوضح التقرير، أنه غالباً ما يبدأ تصميم سفينة الرحلات قبل سنوات من الزمن ويتم توقيع العقود مع حوض بناء السفن، مشيراً إلى أن خطوط الرحلات البحرية ستنطلق خارج التصميمات الحالية للتوصل إلى أحدث المفاهيم التي تتراوح من المطاعم إلى الأماكن الراقية والأماكن العامة المبتكرة، والعوامل التي يجب مراعاتها.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن سان دييجو ستحتفل بالذكرى السنوية الـ250 في عام 2019، لافتاً إلى أن سان دييجو القديمة هي «مسقط رأس» كاليفورنيا، وفقاً لهيئة السياحة في سان دييجو، وسوف تحتل الصدارة في الاحتفالات.

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