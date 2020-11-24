حصرياً: شاهد 25 فيلماً في 25 يوماً واحصل على جائزة 2500 دولار

إنه حلم كل عاشق للأفلام أن يقضي هذا الموسم في مشاهدة أفلام العطلات المفضلة لديه، ولكن موقع «Reviews.org» قد أعلن عن مكافأة مالية لمن يقوم بذلك، حسبما ذكر موقع «سي إن إن» الأميركي.



ويقدم الموقع المذكور، الذي يتكون من فريق من الخبراء يقدمون آراءهم وتوصياتهم بشأن المنتجات الاستهلاكية المتنوعة للمنازل، مثل خدمات البث المباشر أو خدمات تأمين المنازل، الفرصة للشخص المحظوظ لأن يكون كبير مراجعي الأفلام في العطلات.



ولسوف يحصل ذلك الشخص على مبلغ قدره 2500 دولار، بالإضافة إلى البث المباشر لمدة عام كامل عبر 7 خدمات مختلفة من البث المباشر في مقابل مشاهدة 25 فيلماً في 25 يوماً.



يبدو الأمر جيداً أكثر من اللازم حتى يكون حقيقياً، أليس كذلك؟ ولكي يتأهل أحدهم لشغل تلك الوظيفة، لا بد أن يكون قد تجاوز سن 18 عاماً، وأن يملك جهازاً متوافقاً مع خدمات البث المباشر، وأن يتمكن من ملء استبيان قصير بعد مشاهدة كل فيلم من تلك الأفلام.



ولن تكون توصيات الفيلم خارج نطاق المسار المعروف. وتشتمل قائمة الأفلام المقترحة على أفلام من شاكلة «إلف»، و«هوم ألون»، و«ذا بولار إكسبريس»، و«إتس واندرفول لايف».



تعد طلبات التقديم مفتوحة أمام الجميع حتى 4 ديسمبر (كانون الأول)، وسيُعلن عن الفائز بالوظيفة في 7 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي.