  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. حكومة جزر المالديف تبني منتجعا فاخرا للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد – 19

حكومة جزر المالديف تبني منتجعا فاخرا للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد – 19

منشور 16 آذار / مارس 2020 - 12:35
جزر المالديف
50 عاملا قاموا ببناء المنتجع في 10 أيام فقط، وأنه يضم 30 غرفة فاخرة متاحة للمرضى بدون رسوم
أبرز العناوين
50 عاملا قاموا ببناء المنتجع في 10 أيام فقط، وأنه يضم 30 غرفة فاخرة متاحة للمرضى بدون رسوم.

 بعد أن تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بسبب مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس كورونا المستجد، “كوفيد – 19″، أعلنت حكومة البلاد أنها قامت ببناء أول منتجع فاخر للمصابين بالفيروس في العالم.

تقول حكومة جزر المالديف إنها قامت ببناء المنتجع في جزيرة تسمى Villivaru في Kaafu Atoll، على بعد حوالي 24 كم (15 ميلاً) شمال العاصمة ماليه، وسيتولى الأطباء رعاية المرضى مجانا.

وذكر التقرير أن 50 عاملا قاموا ببناء المنتجع في 10 أيام فقط، وأنه يضم 30 غرفة فاخرة متاحة للمرضى بدون رسوم.

تشتمل كل غرفة من الغرف الـ 30 المكيفة على ثلاث وجبات، وخدمة الغرف وتلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار مجهز بالكامل، لكن لا يسمح بالزوار، فقد أكدت الدولة الجزرية 8 حالات من Covid-19 حتى 12 مارس.

 

نظريات المؤامرات في الوطن العربي حول كورونا فيروس...حقيقة أم وهم؟
كم تكلف أغنياء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا؟

Via SyndiGate.info


© 2020 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...