حكومة جزر المالديف تبني منتجعا فاخرا للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد – 19

بعد أن تم عزل جزيرتين يتردد عليهما السياح، بسبب مخاوف إزاء احتمال إصابة شخصين أجنبيين بفيروس كورونا المستجد، “كوفيد – 19″، أعلنت حكومة البلاد أنها قامت ببناء أول منتجع فاخر للمصابين بالفيروس في العالم.

تقول حكومة جزر المالديف إنها قامت ببناء المنتجع في جزيرة تسمى Villivaru في Kaafu Atoll، على بعد حوالي 24 كم (15 ميلاً) شمال العاصمة ماليه، وسيتولى الأطباء رعاية المرضى مجانا.

وذكر التقرير أن 50 عاملا قاموا ببناء المنتجع في 10 أيام فقط، وأنه يضم 30 غرفة فاخرة متاحة للمرضى بدون رسوم.

تشتمل كل غرفة من الغرف الـ 30 المكيفة على ثلاث وجبات، وخدمة الغرف وتلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار مجهز بالكامل، لكن لا يسمح بالزوار، فقد أكدت الدولة الجزرية 8 حالات من Covid-19 حتى 12 مارس.