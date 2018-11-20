الإمارات ترتفع في حيازة السندات الأمريكية إلى 60 مليار دولار في سبتمبر

حلت الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس والعشرين الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأميركية محتلة المرتبة «22» عالمياً في سبتمبر الماضي.

ووفق بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية، وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 60 مليار دولار في سبتمبر بزيادة شهرية 1.7% مقارنة بنحو 59 مليار دولار في أغسطس، وبارتفاع سنوي 10.5% مقارنة بـ 54.3 مليار في سبتمبر 2017.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية، فيما تصدرت السعودية بـ 176.1 مليار، وجاءت الكويت ثالثاً بنحو 43.8 مليار. وعالمياً، جاءت الصين في المركز الأول بـ 1.15 تريليون.

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