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الإمارات ترتفع في حيازة السندات الأمريكية إلى 60 مليار دولار في سبتمبر

الإمارات ترتفع في حيازة السندات الأمريكية إلى 60 مليار دولار في سبتمبر
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