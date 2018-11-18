حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية تتراجع بنحو 5%خلال سبتمبر

قطر

تراجعت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي الى 1.27 مليار دولار وفقا للتقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية.

هذا وصعدت استثمارات قطر في السندات وأذون الخزانة الدولية إلى نحو 10.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي وبنسبة 114% على أساس سنوي بحسب مصرف قطر المركزي، وما يمثل 23% من اجمالي الاحتياطات الدولية للدولة الخليجية البالغة 46.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

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