حيل لـ إلغاء حسابك على ثريدز Threads بدون حذف إنستغرام

أصبح ثريدز Threads التابع لمنصة إنستغرام الذي انطلق يوم الخميس الماضي، التطبيق الأسرع انتشارًًا عبر التاريخ بعد وصوله إلى أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع متفوقًا على العديد من التطبيقات.

كيف يمكنك حذف تطبيق ثريدز Threads دون حذف حسابك على إنستغرام؟

بالرغم من تهافت الملايين من الأشخاص على الإنضمام إلى التطبيق إلا انه ما زال يفتقر للعديد من الميزات التي يبحث عنها المستخدمين عادة ومنها الوسوم "الهاشتاغ"، "الإشارة إلى الأشخاص"، "إمكانية الانتقال من حساب إلى آخر".

وكان رئيس انستغرام السيد آدم موسيري قد كشف في وقت سابق أن هناك العديد من الميزات القادمة إلى التطبيق التي من شانها أن تساعد وتدعم المستخدمين.

إلا أن من أكثر العيوب التي أغضبت مستخدمي ثريدز هي إنه لا يمكن حذف التطبيق دون حذف الحساب الرئيسي للمستخدم.

ولتجنب هذه المشكلة، وفي حال رغب المستخدم بالتخلص من حسابه في ثريدز لأي سبب كان، هناك بعض الحيل التي نقدمها لكم في هذا المقال.

حيل للتخلص من حسابك في ثريدز دون حذف إنستغرام:

حذف المحتوى:

في حال قررت التخلص من حسابك في ثريدز ابدأ بخذف المحتوى الذي شاركته عبر التطبيق بشكل يدوي، وحذف معلوماتك الشخصية بالإضافة إلى حذف جميع متابعيك.

كيفية حذف المحتوى؟

اذهب إلى التطبيق في هاتفك

اضغط على ايقونة الحساب في الزاوية السفلية اليمنى.

انقر على أيفونة النقاط الثلاثة في أعلى كل منشور واضغط على كلمة حذف.

حول حسابك إلى خاص:

الخيار الثاني والخطوة التي تلي حذف المحتوى الخاص بك، هي تحويل حسابك إلى خاص "برايفت".

كيفية تحويل الحساب إلى خاص؟

اذهب إلى تطبيق ثريدز عبر جهازك

اضغط على ايقونة الحساب الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى.

اذهب إلى قائمة الإعدادات.

اختار زر الخصوصية Privacy.

اذهب إلى خيارحساب خاص Private Profile.

الغاء نشاط الحساب:

يمكنك الغاء نشاط الحساب دون حذفه، حيث سيتيح لك الغاء النشاط إلى عدم الظهور نهائيًا على التطبيق.

كيفية الغاء نشاط الحساب: