حيل يعتمد عليها أرباب العمل خلال مقابلات الوظائف

يعتمد العديد من أرباب العمل على المقابلة الشخصية للتعرف على شخصية المتقدمين للوظائف الشاغرة واختيار أنسبهم.

إلا أن بعض أرباب العمل لا يكتفون بالأسئلة التقليدية أثناء المقابلة، ويلجؤون إلى حيل تساعدهم في التعرف على المتقدمين للوظيفة.

تقول ترينت إنز المديرة التنفيذية في شركة إكسيرو الأسترالية للمحاسبة، إنها تتخذ قرارات التوظيف بناءً على ما يفعله المرشح بفنجان القهوة، أو زجاجة المياه، وتضيف “يمكنك تطوير المهارات، واكتساب المعرفة والخبرة، لكن الأمر يتعلق بالسلوك”.

وتلجأ السيدة إنز إلى اختبارات بسيطة، مثل رمي غلاف قطعة حلويات عند باب غرفة المقابلة، ومراقبة سلوك المتقدم للوظيفة عندما يراه، فإذا التقطه فهذا دليل على أنه نظيف ومرتب ويهتم بالتفاصيل، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وكشفت جيسيكا ليبمان مديرة التحرير التنفيذية في شركة إنسايدر إنك أخيراً طريقتها في التخلص من الذين لا يستحقون الوظيفة، إذ تستثني كل مرشح لا يبعث رسالة شكر بعد المقابلة، فالرسالة دليل على الحرص، والتنظيم، وحسن الخلق.

وكشفت مديرة تنفيذي أخرى لصحيفة نيوروك تايمز أنها تتعمد مراسة الموظفين المحتملين في الـ9 مساءً أو 11 صباحاً يوم الأحد، لمعرفة مدى سرعتهم في الرد على الرسائل.

إلا أن بعض الخبراء يقولون إن هذه الحيل غير أخلاقية، وتمييزية، وغير قانونية، وينتهي الحال بمعظم الشركات بتوظيف نفس النوع من الأشخاص. والأفضل الاعتماد على المهارات والخبرات.