خبر عاجل: البيتكوين تكسر حاجز ال 42 ألف دولار لأول مرة

أعلنت الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة ، تيسلا، عن استثمارها ما قيمته 1.5 مليار دولار بعملة البتكوين الرقمية.

وقالت الشركة المملوكة لملياردير التكنولوجيا والمدافع الشرس عن العملات الرقمية، إيلون ماسك، إنها تخطط لقبول العملات الرقيمة كوسيلة لشراء سياراتها.

بمجرد انتشار هذا الخبر السار، ارتفع سعر العملة الرئيسية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 42,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: Coinmarketcap