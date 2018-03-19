خبير في دبي: البيتكوين نحو مزيد من الانخفاض

انخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لعملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

قال محلل اقتصادي في دبي إن مستقبل عملة البيتكوين الرقمية لا يبشر بالخير، حيث تظهر الرسوم البيانية مزيداً من المؤشرات التي تشير إلى أن أهم عملية رقمية في العالم قد تشهد مزيداً من الانخفاض.

وانخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لعملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، ويقول الخبراء إن العبور دون هذا المستوى – وهو شيء لم يحدث منذ عام 2015 – يشير إلى ضعف جديد يؤثر على المتداولين الذين يصفون مثل هذه الحركة بأنها “صليب الموت”.

وفي حين أن العديد من المستثمرين المجهولين لا يتابعون التحليل الفني، فإن عالم العملات الرقمية يجذب الاهتمام من المتداولين المحترفين الذين يولون اهتمامًا متزايدًا للمؤشرات، بعد أن تحول الرمز المميز إلى رقم قياسي في ديسمبر.

وقال بول داي، المحلل الفني ورئيس العقود الآجلة والخيارات في سوق الأوراق المالية في دبي: “كان هناك تحول واضح خلال الشهرين الماضيين بعد نشاط الفقاعة في نهاية عام 2017”.

ودرس الخبير الاستراتيجي تعثر عام 2013 للعملة الافتراضية بحثًا عن أدلة حول كيفية التصرف في هذه المرة. وكان استنتاجه أن على المستثمرين الاستعداد لهبوط بنسبة 76 في المائة من أعلى مستويات شهر فبراير، الأمر الذي من شأنه أن يجعل سعر البيتكوين 2،800 دولار فقط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وترتبط التقلبات غالباً بالمخاطر التنظيمية والأمنية، وعندما كان المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لآخر مرة يتحرك تحت المقياس الأطول، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، كان الأداء ضعيفًا. وانخفض بنسبة 5.2 في المائة في تلك الفترة، ثم ارتفع بنسبة 43 في المائة حتى نهاية العام المذكور، وظل فوق هذا الخط منذ عام 2015 وحققت ثلاث مكاسب سنوية متتالية في هذه العملية. (سنيار)

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