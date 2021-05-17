خدمة ديزني بلس تجذب 103.6 مليون مشاهد خلال 17 شهرا



وقالت الشركة إن عدد المشتركين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي كان 33 مليون مشترك فقط، في حين جذبت الخدمة نحو 8.7 مليون مشترك جديد منذ بداية العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت بدء بث مسلسلها الأصلي الجديد مارفيل. كما تبث الخدمة حاليا مسلسلات واندا فيجن وفالكون وجندي الشتاء.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خدمة نتفليكس وهي أكبر خدمة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت في العالم جذبت أكثر من 207 ملايين مشترك من مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات.



في الوقت نفسه فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تباطؤ معدل نمو قاعدة مشتركي ديزني بلس خلال العام الحالي مقارنة بالنمو القوي لها خلال عامها الأول عندما انطلقت في نوفمبر 2019.



وأشار موقع سي نت إلى أن معدل نمو مشتركي ديزني بلس خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغ 9.2% مقارنة بالربع الأول من العام، في حين كان معدل النمو ربع السنوي خلال الربعين السابقين 29% و28% على الترتيب.



كما تفوقت خدمة ديزني بلس في جذب المشتركين مقارنة بخدمات البث المباشر المنافسة الجديدة من شركات آبل وإتش.بي.أو وإن.بي.سي يونيفرسال وديسكفري وغيرها وفقا للألمانية.