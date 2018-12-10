العملات الرقمية تخسر 22.4 مليار دولار في 9 أيام

سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خسائر بلغت نحو 22.43 مليار دولار منذ مطلع الشهر الجاري.



وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من 136.172 مليار دولار في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلى 113.734 مليار خلال تعاملات اليوم.



واحتلت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية بـ 62.29 مليار دولار، تليها "ريبيل" بـ 12.76 مليار دولار.

في حين جاءت "إثيريم" ثالثا بـ 9.87 مليار دولار، ثم "ستيلر لومينز" بـ 2.33 مليار دولار.



بينما احتلت "تيثر" المركز الخامس من حيث القيمة السوقية للعملات الرقمية بـ 1.89 مليار دولار، ثم "بيتكوين كاش" بـ 1.88 مليار دولار.

وتراجعت "إيوس" إلى المركز السابع من حيث القيمة السوقية بـ 1.76 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت "بيتكوين" نحو 4.26 في المائة، لتبلغ 3537 دولارا، بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي أمس، بتداولات بلغت قيمتها 5.07 مليار دولار، في حين هبطت نحو 13.97 في المائة خلال أسبوع.



وزادت "ريبيل" نحو 3.04 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.30985 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 438.60 مليون دولار، بينما هبطت 15.34 في المائة خلال أسبوع.



في حين ارتفعت "إثيريم" نحو 5.95 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 94.15 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 1.89 مليار دولار، في حين هبطت 18.57 في المائة خلال أسبوع.



بينما زادت "ستيلر لومينز" نحو 2.67 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.11988 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 175.63 مليون دولار، في حين هبطت 25.12 في المائة خلال أسبوع.



في حين تراجعت "تيثر" نحو 0.19 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 0.99771 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 3.29 مليار دولار، بينما صعدت 1.93 في المائة خلال أسبوع.



وارتفعت "بيتكوين كاش" نحو 7.75 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 107.61 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 115.78 مليون دولار، في حين هبطت 37.90 في المائة خلال أسبوع.



كما زادت "إيوس" نحو 9.50 في المائة، خلال تعاملات أمس لتبلغ 1.9405 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 800 مليون دولار، في حين هبطت 33.99 في المائة خلال أسبوع.



وبلغت تداولات العملات الرقمية خلال تعاملات أمس نحو 14.185 مليار دولار.

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