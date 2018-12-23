المزيد من أعمال

1 - 5 من 15

خسائر النفط الأسبوعية 11% وأكبر تراجع للدولار في 10 أشهر

خسائر النفط الأسبوعية 11% وأكبر تراجع للدولار في 10 أشهر
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 