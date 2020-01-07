خصومات 50% من طيران الإمارات في منافذ البيع والوجهات الترفيهية

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق بطاقة توقيعها My Emirates Pass وهو عرض يحول بطاقة الصعود إلى طيران الإمارات إلى بطاقة عضوية حصرية تتيح للعملاء الاستفادة من المزايا والخصومات الخاصة التي تصل إلى 50% في أكثر من 500 منفذ بيع بالتجزئة والوجهات الترفيهية عبر دولة الإمارات.

وتمكن My Emirates Pass المسافرين من وإلى دبي وعبرها من 1 يناير حتى 31 مارس 2020. ويمكن للعملاء الاستفادة واستكشاف العديد من العروض الجذابة في البلاد بما في ذلك الحدائق المائية المثيرة ومراكز العافية الفاخرة ومراكز التسوق المثيرة للإعجاب.





ويمكن أن يستمع المسافرون بخصم يصل إلى 30% على منافذ البيع بالتجزئة الشهيرة والعلامات التجارية العالمية للأزياء؛ بالإضافة إلى تجربة طهي لا تنسى بخصم يصل إلى 50% على خيارات تناول الطعام الفاخرة؛ ومغامرة رائعة في الهواء الطلق مع خصم يصل إلى 50% على الأنشطة الترفيهية؛ مع علاج سبا مريح مع خصم يصل إلى 50% على خدمات السبا في الفنادق ذات المستوى العالمي.

ولإلغاء قفل المزايا العديدة الخاصة بـ My Emirates Pass – يمكن للعملاء ببساطة عرض بطاقة صعودهم على متن طيران الإمارات وطاقة الهوية في أي من المنافذ المشاركة، بحسب خليج تايمز.

للمزيد من المعلومات والاطلاع على العروض يمكن زيارة: https://www.emirates.com/english/experience/my-emirates-pass/