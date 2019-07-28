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خمسة مرشحين أوروبيين لإدارة صندوق النقد

منشور 28 تمّوز / يوليو 2019 - 06:00
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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يتنافس خمسة مرشحين أوروبيين لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي

يتنافس خمسة مرشحين أوروبيين لمنصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلفاً لكريستين لاجارد المنتهية ولايتها والتي تتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي.

والمرشحون الخمسة هم، وزيرة المالية الإسبانية ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو «يوروجروب» ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المالية في منطقة اليورو والمسؤول الثاني الحالي في البنك الدولي الهولندي يورون ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي أولي رين. وأعلن الصندوق أن فترة تقديم الترشيحات تبدأ الاثنين، تستمر حتى 6 سبتمبر.

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كلمات دالة:صندوق النقد الدوليالاقتصاد العالمي

Via SyndiGate.info


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