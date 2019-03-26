خمس وظائف مناسبة للأشخاص دقيقي الملاحظة

من المهم جداً لكافة الشركات معرفة الأمور التي يتم إنفاق الأموال عليها ومصدر هذه الأموال. وهنا تأتي أهمية مدققي الحسابات، إذ تشكل دقة الملاحظة عنصراً مهماً في هذه الوظيفة ولا يوجد أي مجال للخطأ

تعد مهارة “الاهتمام بأدق التفاصيل” من أكثر الكلمات الدلالية استخداماً في السير الذاتية، فللأسف يذكر معظم الأشخاص هذه المهارة على سيرتهم الذاتية لأنها مطلوبة بكثرة في معظم الوظائف دون أن يفهموا معناها. ولكن من الأفضل استخدام كلمات دلالية صحيحة لتقديم صورة واضحة عن مدى تناسبك مع الوظيفة والشركة، ويُفضل أيضاً شرح هذه المهارات بالتفصيل وتقديم أمثلة واضحة عند الإمكان.

في الواقع، يوجد بعض الوظائف المناسبة للأشخاص دقيقي الملاحظة الذين يهتمون بأدق التفاصيل، حيث تعد مهارة تصيّد الأخطاء شرطاً مخفياً في هذه الوظائف! وإن كنت واحداً من الأشخاص القادرين على اكتشاف الأخطاء والمشاكل تحت كافة الظروف، فلا شك بأنك مناسب تماماً لهذه الوظائف.

ولمساعدتك على إيجاد وظيفة أحلامك، قمنا بالبحث على موقعنا عن وظائف تتطلب اهتماماً كبيراً بأدق التفاصيل ووجدنا الوظائف التالية:

1. محرّر

هل قرأت يوماً جريدة أو مقالاً على موقع إلكتروني ووجدت خطأ مطبعياً أعطى للجملة معنى جديداً (أو مضحكاً)؟ قد تتفاجأ من احتمالية وجود أخطاء مطبعية حتى بعد قراءة المقال أكثر من مرة، لذلك يجب أن يكون المحرّرون دقيقي الملاحظة للحد من هذه الأخطاء وتقليلها.

2. مراقب الجودة

لا يقتصر ضمان الجودة على مجال عمل واحد، فكل قطاع يمتلك جانب خاص بضمان الجودة. إذ يتطلب مجال تصنيع المنتجات تقديم منتجات تلتزم بأعلى معايير الجودة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم التي يجب الحفاظ على نظافتها في كافة الأوقات، وألعاب الفيديو أو البرمجيات، حيث يجب اختبارها وضمان خلوها من أي أخطاء. فأياً كان مجال العمل، يجب على مراقبي الجودة الاهتمام بأدق التفاصيل والتمتع بمعرفة واسعة في مجالهم.

3. مدقق حسابات

من المهم جداً لكافة الشركات معرفة الأمور التي يتم إنفاق الأموال عليها ومصدر هذه الأموال. وهنا تأتي أهمية مدققي الحسابات، إذ تشكل دقة الملاحظة عنصراً مهماً في هذه الوظيفة ولا يوجد أي مجال للخطأ.

4. مصمم منتجات

تعد دقة الملاحظة من أهم مهارات المصممين، فهدف التصميم بالأساس هو جعل الحياة أكثر سهولة من خلال الانتباه لأدق التفاصيل. ولكن العمل كمصمم منتجات بالتحديد يتطلب المزيد من الدقة كون هذه الوظيفة تستهدف الجماهير. لنأخذ المظلة كمثال، فهذا التصميم هو مكروه من الجميع كونه يعتبر متعباً أكثر من مفيد! لهذا السبب، يجب على مصمم المنتجات الأخذ بعين الاعتبار أصغر التفاصيل التي قد تحسّن من نوعية حياة المستخدم.

5. محامي/مساعد محامي

يتطلب العمل كمحامي أو مساعد محامي الاهتمام الكبير بأدق التفاصيل، فأفضل المحاميين هم أولئك الذين يستطيعون اكتشاف التفاصيل الدقيقة من القضية واستخدامها لصالحهم.

بالتعاون مع Bayt.com

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