دبي :ارتفاعا بنحو 6.3% في الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من 2022

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري 23,096 جيجاوات ساعة، مقارنة مع 21,729 جيجاوات ساعة خلال النصف الأول من 2021.

وأوضح معاليه، إنه انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة في جميع عملياتها.

وأكد الحرص على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب. وأوضح أن خطط الهيئة في النمو تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وأشار الطاير إلى أن الارتفاع في الطلب على الطاقة في دبي يؤكد التعافي الاقتصادي وعودة مختلف الأنشطة الحيوية، حيث نجحت إمارة دبي، بشكل استباقي، في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال. وقد أسهمت هذه الرؤية في أن تقدم دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

يشار إلى أن القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي تصل إلى 14,117 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتوفر الهيئة خدماتها لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 مليون و7.8 مليون على التوالي بحلول عام 2040 .