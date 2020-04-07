دبي: الأنشطة التجارية ستبقى مغلقة حتى 18 أبريل الجاري

قالت اقتصادية دبي في بيان على تويتر إن الإمارة قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل نيسان في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

هذا وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاماً لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الرابع من ابريل نيسان لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.