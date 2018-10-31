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دبي الذكية تطلق أول منصة بلوك تشين معتمدة حكومياً في الشرق الأوسط

دبي الذكية تطلق أول منصة بلوك تشين معتمدة حكومياً في الشرق الأوسط
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