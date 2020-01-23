دبي الوجهة السياحية الثالثة عالمياً على إنستغرام

حلت دبي في المركز الثالث عالمياً كإحدى أكثر الوجهات السياحية متابعة على «إنستغرام» ضمن أهم 50 وجهة سياحية في العالم، وذلك بحسب موقع «Big Seven Travel».

وأظهر التصنيف الجديد أن دبي تقدمت على العديد من الوجهات السياحية العالمية العريقة، مثل مدينة نيويورك التي جاءت في المركز (4) وسنغافورة (5) وطوكيو (6) ولشبونة (7) ولندن (9) والمالديف (11) وروما (12) وأمستردام (17) وموسكو(19) وبرلين (45). وقال الموقع إن دبي أكثر المدن تألقاً في العالم.

وتُعد واحدة من أكثر الوجهات سحراً على الإطلاق، إلى جانب أنها تحظى بشعبية خاصة لدى قراء مجلة «Big 7».

وأضافت: «برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 830 متراً، يطغى على أفق المدينة الذي يزدان بناطحات السحاب العملاقة، في حين توفر الأسواق التقليدية فرص التقاط الصور الملونة».

ويرى مراقبون أن دبي مقبلة على عام سياحي استثنائي بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 الذي يستقطب نحو 25 مليون زائر 70% منهم من خارج الإمارات، وهو الأمر الذي يفسر حجم وجود المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام.