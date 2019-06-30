دبي تبيع عقارات بقيمة 38.7 ملياراً في النصف الأول

بلغت قيمة صفقات بيع العقارات على اختلاف أنواعها في دبي أكثر من 38.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وتوزع المبلغ الإجمالي على صفقات بيع الأراضي بأكثر من 15.4 مليار درهم فيما بلغت مبيعات الوحدات السكنية والتجارية الجاهزة وقيد الإنجاز (على الخريطة) قرابة 23.3 مليار درهم.

وتلعب حركة التصحيح السعري القائمة منذ 2017 دوراً كبيراً في سوق التملك الحر الذي يتلقى الدعم في الوقت الراهن من تحول اهتمام المستهلكين نحو المساكن الأقل كلفة. ويرى مراقبون أن وفرة المعروض من المساكن، تعد أبرز العوامل المؤثرة على سوق العقار.

ومن المتوقع أن تستمر حركة التصحيح في أسعار البيع والإيجار خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقدمة فرصاً ذهبية للكثير من الأشخاص لاتخاذ قرار الاستثمار وشراء العقارات في الدولة، ودخول مشترين جدد إلى هذا السوق وإعطاء الفرصة كذلك للمستأجرين للترقية والانتقال إلى منازل أكبر أو إلى مواقع عقارية أكثر تميزاً في الإمارة.