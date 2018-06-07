دبي تتجهز لاستقبال 4 ملايين زائر خلال موسم الصيف

إمارة دبي

تستعد إمارة دبي لاستقبال 4 ملايين زائر خلال موسم الصيف، حسب ما أفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال المؤتمر الصحفي أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي التي تنظم ابتداءً من 22 يونيو حتى 4 أغسطس، والتي تتضمن جدولاً حافلاً بالفعاليات والعروض الترويجية والجوائز التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم على مدار ستة أسابيع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: استقبلت دبي، خلال العام الماضي نحو 16 مليون زائر.

واستبعد تأثر المهرجان بضريبة القيمة المضافة، قائلا إن نسبة الضريبة والبالغة 5% تعتبر الأقل عالمياً، مضيفاً أن الأسعار منافسة في ظل التنزيلات الكبيرة التي تقدّمها المحلات التجارية تعوض السياح عن الضريبة وتعطيهم قيمة كبيرة.

اقرأ أيضًا:

دبي للسياحة تطلق مسابقة عالمية للشركات الناشئة

سياحة دبي تعلن الفائزين بمسابقة المبتكرين في تقنيات السفر





