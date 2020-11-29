دبي تتصدر العالم كوجهة سفر الأعمال الرائدة لعام 2020

كشفت جوائز السفر العالمية؛ المبادرة العالمية لتكريم ومكافأة التميز في السفر والسياحة، عن الفائزين لعام 2020 بفئاتها العالمية التي أعلن عنها في موسكو.

وحصدت دبي خلال هذه الاحتفالية العالمية في نسختها الـ 27 لقب وجهة سفر الأعمال الرائدة عالمياً في عام 2020 بعد انتزاعه من مدن عدة تم ترشيحها للجائزة من ضمنها بكين وبرلين وشيكاغو وهونغ كونغ ولاس فيغاس وجوهانسبرغ ولندن ولوس أنجلوس ومدريد وموسكو ونيويورك وباريس وشنغهاي. وحصدت «طيران الإمارات» جائزة شركة الطيران الرائدة في العالم في فئة الدرجة السياحية 2020.

وفازت صالة طيران الإمارات لدرجة رجال الأعمال في مبنى طيران الإمارات 3، مطار دبي الدولي، بجائزة صالة الخطوط الجوية الرائدة في العالم درجة رجال الأعمال 2020. فيما حصد مطار دبي الدولي جائزة أفضل مطار في العالم 2020 منتزعاً إياه من قائمة طويلة من المرشحين من ضمنها مطار أدولفو سواريز مدريد - باراخاس الدولي بإسبانيا، ومطار أوكلاند بنيوزيلندا ومطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، ومطار هونغ كونغ الدولي، ومطار جون إف كينيدي الدولي، ومطار ملبورن باستراليا، ومطار شانغي سنغافورة.

وذهب لقب مشغل السوق الحرة الرائد في العالم لعام 2020 إلى سوق دبي الحرة، في حين حصد برنامج الولاء من سكاي واردز طيران الإمارات على جائزة مكافآت شركات الطيران الرائد في العالم. وحاز ميناء راشد على جائزة ميناء الرحلات البحرية الرائد في 2020. وحصدت «دناتا» لقب مزود خدمات السفر الجوي الرائد.

وفي قطاع الضيافة، حصد فندق برج العرب جائزة فندق الأجنحة الرائد في العالم، بينما تصدى فندق أرماني دبي لمنافسة صعبة ليصبح الفندق الرائد في العالم، في حين حصل منتجع فورت فليج في سردينيا على أفضل منتجع في العالم. كما حصدت مجموعة «إعمار للضيافة» على جائزة شركة تطوير الضيافة الرائدة في العالم، وحصد أتلانتس النخلة دبي جائزة تجربة الطعام والترفيه الفندقية الرائدة في العالم. وحاز مركز دبي التجاري العالمي، جائزة مركز الاجتماعات والمؤتمرات الرائد في العالم، بينما حصد دبي مول جائزة مركز التسوق الرائد في العالم.

وضمن فئات الوافدين الجدد، حاز العنوان سكاي فيو، مع بانوراما ساحرة لأفق دبي، على الفندق الجديد الرائد في العالم، فيما حاز فندق العنوان وسط المدينة جائزة الفنادق والمساكن الفاخرة الرائدة عالمياً.