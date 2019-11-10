دبي تحتضن واحدة من أكبر صالات فيراري بالعالم

افتتحت شركة الطاير للسيارات، المستورد الرسمي في دولة الإمارات لسيارات فيراري الإيطالية الفاخرة واحدة من أكبر صالات عرض فيراري في العالم.

وقالت الطاير للسيارات إن صالة العرض الجديدة، التي تقع في منطقة المنارة على شارع الشيخ زايد، تبلغ مساحتها 3662 مترًا مربعًا، أي أكثر من أربعة أضعاف مساحة صالة العرض السابقة.

قال أشوك خانا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: “نحن متحمسون بشكل لا يصدق لافتتاح صالة عرض فيراري الجديدة والحديثة هنا في دبي”.

وأضاف “بدأت رحلتنا مع فيراري منذ أكثر من 25 عامًا من خلال منشأة على طريق زعبيل، واليوم نحن فخورون حقًا بصالتنا الجديدة، التي ستمكننا من تقديم تجارب محسنة إلى مجتمعنا من عملاء فيراري المتحمسين”.

وقال خانا إنه بدلاً من مفهوم صالة العرض العامة، تخيلت شركة الطاير للسيارات “نادي فيراري”، حيث يمكن للمالكين التجمع كمجتمع، ومشاركة حبهم المشترك للعلامة التجارية.

وأضاف ديتر كنشتيل، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأقصى والشرق الأوسط في فيراري: “نحن فخورون حقًا بهذا المرفق الرائع الجديد في فيراري في واحدة من أكثر المدن حيوية في العالم. جنبا إلى جنب مع شريكنا القديم، الطاير للسيارات، نحن في رحلة لتقديم تجربة استثنائية لعملاء فيراري الحاليين والمستقبليين وأعتقد أن صالة العرض هذه ستصبح موطنًا لهم”.

ويحتوي الطابق الأرضي من صالة العرض الجديدة على منطقة عرض رئيسية تستوعب مجموعة فيراري بأكملها، وتجلس إلى جانب صالة العملاء مع مقهى خاص.

كما تحتوي على غرفة Configurator مجهزة بأحدث التقنيات ومجموعة من الخيارات والمواد، في حين يمكن للعملاء الأكثر تميزًا الوصول إلى Atelier حصري مستوحى من التجربة المقدمة في المصنع في Maranello. والطابق الأول بأكمله مخصص لـ Ferrari Approved، وهو برنامج شهادات Prancing Horse السابق، بحسب موقع esquireme.