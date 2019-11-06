سيارة جيمس بوند تعرض للبيع في أبوظبي هذا الشهر

ستكون السيارة التي ظهرت في فيلم جيمس بوند Specter معروضة للبيع في أبوظبي هذا الشهر.

وفي يوم السبت الموافق 30 نوفمبر، سيتم بيع سيارة جاكوار ستانت الكلاسيكية في مزاد تعاوني بين حلبة مرسى ياس وسوثبيز خلال عطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي.

وسيقام مزاد سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي في حلبة مرسى ياس، مع إدراج جاكوار C-X75 2015 في القائمة. ومن المتوقع أن تجلب ما بين 800000 إلى 1.2 مليون دولار (من 2.9 مليون درهم إلى 4.4 مليون درهم).

السيارة هي واحدة من سيارات Jaguar C-X75s المستخدمة في الفيلم، وهي نسخة من سيارة Jaguar ذات التصميم غير المنتج. وتم بناؤها بالشراكة مع شركة Williams Advanced Engineering، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وفقًا للمنظمين، سيكون هذا المزاد أول مزاد دولي كبير لهواة جمع السيارات في الشرق الأوسط.

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