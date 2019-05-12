دبي تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في التطور التكنولوجي

احتلت دبي المرتبة الخامسة، في مؤشر التطور التكنولوجي الفرعي، الذي تضمنه مؤشر المدن المتطورة Cities in Motion لعام 2019 الصادر عن كلية IESE لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نافارا الإسبانية، متفوقة على مدن أمستردام ولندن وإدنبرة وكوبنهاغن. وتصدرت سنغافورة القائمة تلتها هونغ كونغ وسان فرانسيسكو وريكافيك عاصمة آيسلندا. وصعدت مكانة دبي العالمية ضمن المؤشر الرئيسي من 107 في 2016 إلى 103 في 2017 و99 في 2018.

ويضم مؤشر المدن المتطورة، 174 مدينة عالمية تصدرته لندن ثم نيويورك وأمستردام وباريس.

وقال التقرير: «جاءت دبي ضمن مجموعة المدن التي تظهر قدراً كبيراً من القوى الكامنة، التي هي على الرغم من مكانتها الحالية في منطقة متوسطة من المؤشر، تتطور بشكل إيجابي بسرعة كبيرة كما جاء في التقرير. وحلت دبي في المرتبة 25 في مؤشر الاتصال الدولي الفرعي».

وتوسعت الطبعة السادسة من المؤشر في التغطية الجغرافية، ما أدى إلى تحليل عدد من المدن أكبر من العدد السابق، حيث تم تغطية 174 مدينة منها 79 عاصمة، تمثل 80 دولة، كما تم إضافة 11 مدينة جديدة.

ومن المدن العربية جاءت أبوظبي في المركز 127 والكويت 143 والرياض 164 وعمان 150 وتونس 157 والقاهرة 165 والرباط 168.