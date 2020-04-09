دبي تدعو الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق وتجميد التوظيف

أبلغت دائرة المالية بدبي جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20% ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا.

كذا عممت الدائرة على جميع الهيئات الحكومية تعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

وقالت مصادر، لوكالة "رويترز"، منذ أيام إنّ دبي دخلت في مراحل مبكرة من محادثات مع بنوك بشأن خيارات تمويل محتملة، بينما يعاني اقتصادها في ظل تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وشرحت المصادر أنّ دبي خاطبت بنوكاً سبق أن أقرضت الإمارة، لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقديم تمويل بين 3 مليارات و5 مليارات دولار. وامتنعت دائرة المالية في دبي عن التعقيب.

وتؤثر قيود اجتماعية وعلى صعيد أنشطة الأعمال ناتجة عن الجائحة بشدة على قطاعات حيوية في الإمارة الإماراتية.

وتشير تقديرات محللين إلى أنّ التفشي قد يكلف دبي ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إذا استمرت القيود 3 أو 4 أشهر أخرى.

ولم تصدر دبي سندات حكومية منذ 2013، وتجري محادثات مع بنوك، منذ العام الماضي، كما سبق وأوردت "رويترز"، بشأن عودة محتملة إلى أسواق الدين العالمية.