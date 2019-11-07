دبي ترحب بمليون زائر و200 سفينة سياحية

تعزّز دبي مع بدء موسم السياحة البحرية الجديد جهودها الهادفة إلى استقطاب المزيد من الزوّار الراغبين في استكشاف المدينة خلال فصل الشتاء، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للسفن السياحية في المنطقة، وسط توقعات باستقبالها خلال موسم 2019/‏‏‏‏2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية.

وبدأ الموسم الجديد الشهر الماضي مع وصول سفينة «ماين شيف 5» التابعة لـ«توي كروزيس» وعلى متنها 6 آلاف زائر تليها خمس سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرة في دبي مثل «كوستا دياديما» التابعة لـ«كوستا كروزيس»، و«إم إس سي بليسيما» التابعة لـ«إم إس سي كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» التابعة لـ«رويال كاريبيان» و«لا بيل دي زوسيان» التابعة لـ«كروازيوروب» و«ماين شيف 6» التابعة لـ«توي كروزيس».

وترسو هذه السفن السياحية في ميناء راشد في دبي، الحائز العديد من الجوائز، والذي يضمّ مرافق ذات طراز عالمي تتّسع لسبع سفن ضخمة في وقت واحد. ويستقبل الميناء خلال 11 مناسبة يشملها الموسم خمس سفن سياحية في يوم واحد، وترسو فيه مرتين ست سفن في يوم واحد.

وفي موسم 2018/‏‏‏‏2019، سجّلت دبي ارتفاعاً في عدد الزوار القادمين عبر البحر على متن السفن السياحية بنسبة تزيد على 51% ليبلغ عددهم 850 ألف زائر، وزيادة موسمية بنسبة 38% في عدد السفن السياحية والتي بلغ عددها 152 سفينة، بالمقارنة مع الموسم 2017/‏‏‏‏2018.

وخلال موسم الرحلات السياحية 2019/‏‏‏2020 تعمل لجنة السياحة البحرية على تكثيف الجهود لترسيخ مكانة دبي في هذا القطاع بالمنطقة، وهي مؤلفة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي.