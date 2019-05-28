دبي تستحوذ على 26% من مشاريع البناء في الخليج منذ عام 2014 حتى الآن

ذكرت مجلة ميد أن دبي تستحوذ على 26% من مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، أو 97 مليار دولار، من إجمالي 359 مليار دولار، منذ عام 2014 حتى الآن، وفق بيانات المشاريع التي تسجلها المجلة.

وأضافت أن هذه المشاريع وفرت ملاذاً آمناً لشركات المقاولات في الإمارات، ففي الوقت الذي تراجع معدل نمو مشاريع البناء في مدن خليجية، فإن دبي وفرت مشاريع الطرق والموانئ والأبراج والفنادق ومراكز التسوق والفيلات والمباني السكنية لشركات المقاولات المحلية والخليجية.

وضربت المجلة مثلاً بمشروع تطوره شركة نخيل، منحت من خلاله عقداً بقيمة 105 ملايين دولار في يناير العام الماضي، لشركة بن لادن السعودية لإنشاء منتجع من 800 غرفة وحديقة مائية في جزر ديرة، وبلغت قيمة العقود التي منحتها الإمارة 3.3 مليارات دولار في الربع الأول 2019.

وتم الانتهاء من مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار.وقال أحد المسؤولين في شركة مقاولات إن هناك كثيراً من العمل في دبي.