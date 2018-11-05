إمارة دبي

نطلق في دبي، بعد غد الأربعاء ، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر " الاستثمار في أفريقيا " الذي تستضيفه " الشبكة القانونية الأفريقية " على مدى يومين في منتجع " فورسيزونز دبي".

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر - الذي يهدف إلى دفع عجلة الاستثمار في أفريقيا وتعزيز النقاش حول بعض المسائل الملحة التي تواجه القارة - أكثر من 400 مندوب ويجمع متحدثين من مجموعة شركات وإدارات حكومية ومراكز الأبحاث.

وتعد أفريقيا الآن ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم مع اجتذابها لـ 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2017 بما في ذلك 15.7 مليار دولار من الشرق الأوسط. وتشمل استثمارات الشرق الأوسط الأخيرة في أفريقيا قيام موانئ دبي العالمية باستثمار 50 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام لبناء مركز لوجستي جديد في مالي وتوسع مجموعة اللولو في مصر بقيمة 500 مليون دولار.

ويحل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح كضيف شرف على المؤتمر الذي يشهد مشاركة نخبة من كبار الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال إلى جانب الدكتور شيخ موديبو ديارا رئيس الوزراء السابق لدولة مالي ورئيس مجلس إدارة الشبكة القانونية الأفريقية وموزي ميماني القائد الفدرالي للتحالف الديمقراطي في جنوب أفريقيا كمتحدث في المؤتمر.

ونجح المؤتمر في جمع نخبة من المتحدثين الدوليين المتحلين بفهم عميق لطبيعة الأعمال في أفريقيا من بينهم الدكتور جيمس موانغي الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي، وجوناثان إيفانز المستشار العام لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وميغيل أزيفيدو رئيس الاستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة سيتي غروب ونامدي إزيرا كبير المستشارين في وزارة التجارة الأميركية.

ويتناول المؤتمر التحديات والمحفزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقيام بالأعمال في أفريقيا واستراتيجيات الدخول والتوسع للشركات الراغبة في انتهازهذه الفرص والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

وسيتضمن المؤتمر وللمرة الأولى حلقة نقاشية لسيدات أعمال رائدات لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها النساء في رحلتهن نحو القيادة.

كما سيشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة سوبو سول الأفريقية الحائزة على جائزة أفضل فرقة موسيقية من " MTV Africa " مع حفل موسيقي حصري هو الأول لها على الإطلاق في الشرق الأوسط.

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