دبي تستقبل شحنة من السجائر المعرّفة بالطوابع الرقمية

وصلت إلى دبي شحنة جديدة من عبوات السجائر المعرّفة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب، التي سيتم تتبعها إلكترونياً لضمان الالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أمس، أنه تم استكمال إجراءات وصول الشحنة الجديدة بالتعاون بين الهيئة جمارك دبي لطرحها بالأسواق المحلية، مشيرةً إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي أصبح إصدار أوامر شراء العلامات المميزة من مورد النظام متاحاً لطلب «الطوابع الضريبية الرقمية» بعد اعتمادها من الهيئة، لتثبيتها على عبوات السجائر، قبل خروجها من المصنع، لتوريدها للأسواق المحلية.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تمكنت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص من تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته بنجاح كبير مع الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني، الذي وضعته الهيئة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ»، وقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 بهذا الشأن الذي حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، حيث بدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من بداية العام الحالي بالنسبة للسجائر.

وأوضح أن النظام يطبق إلزامياً على السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاقه تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته، مؤكداً سعادته أن هذا النظام يضع إطاراً رقابياً شاملاً يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة، لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة، لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق أية آليات أو برامج عمل من شأنها تعزيز ودعم التجارة المشروعة ومكافحة التهرب الضريبي، وقد طبقنا الإجراءات المعتمدة التي تضمن الرقابة على المنافذ للتأكد من إيفاء التجار بالتزاماتهم الضريبية، ومع وصول الشحنة الجديدة من عبوات السجائر المعرّفة ب«الطوابع الضريبية الرقمية» المعتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب تكتمل الإجراءات المطبقة لضمان التزام التجار بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على السجائر، وسنعمل مع الهيئة على تنفيذ كافة الإجراءات الضرورية بيسر وسهولة تامة.