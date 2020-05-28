دبي تسمح التوسع في الأنشطة المسموحة في المنشآت الفندقية

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي توسيع الأنشطة والخدمات المسموحة بالمنشآت الفندقية، بالتزامن مع استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة، مع مواصلة التقيد الصارم بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتوجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتضمن تخفيف القيود، وفقاً للتحديث الثاني لاشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي الصادر عن «دبي للسياحة»، السماح للفنادق باستئناف خدمة صف السيارات ورفع سعة الشواطئ الفندقية إلى 50%، وكذلك خدمات الصالونات ومتاجر التجزئة وأنشطة مراكز اللياقة والصالات الرياضية، وفقاً لضوابط الجهات المختصة.

وأبقت الدائرة على حظر تقديم 11 نشاطاً بالفنادق دون تغيير، شملت المسبح والساونا والحدائق المائية والترفيهية وخدمة المساج ومرفق السبا وصالات الأطفال وغرف الصلاة، والنوادي ومنطقة اللعب والبارات والحفلات والفعاليات الخاصة والنوادي الليلية وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، والبوفيه (فطور، غذاء، برانش عشاء).



كما شددت الدائرة على إلزام المنشآت الفندقية باتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فعالية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوار الجدد، والالتزام بأية متطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات إذا تم استخدام الغرف من «حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس»، أو من قبل «أحد العاملين في الخطوط الأمامية».

وأكد التحديث على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية السابقة، إضافة إلى زيادة سعة الشواطئ الخاصة بالفنادق إلى 50% مع المحافظة على التباعد الجسدي من خلال ترك مسافة مترين بين الأشخاص ومسافة 4 أمتار بين كل مجموعتين من الأشخاص على الشواطئ وبين أسرّة التشميس ومترين في حال استخدام أسرّة التشميس من قِبل عائلة واحدة.

وبحسب التحديث، يقتصر دخول الشواطئ على نزلاء الفندق فقط، ويسمح بتقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطها، شريطة اتباع إرشادات القطاع اللازمة واتباع الإرشادات الصادرة مسبقاً بخصوص الرياضات المائية.

وأشار التحديث إلى السماح بعمل الصالونات في المنشآت الفندقية بسعة 50% كحد أقصى، على أن يتم الحجز المسبق للخدمات، إضافة إلى استئناف تقديم خدمات صف السيارات وفقاً لشروط تتضمن إلزام كل موظفي خدمات صف السيارات بارتداء الأقنعة والقفازات في كل الأوقات والالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة صف للسيارة والتنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات والمعدات وأسطح السيارة التي تتم ملامستها باستمرار، واستخدام غطاء واق للاستخدام مرة واحدة على المقعد وعجلة القيادة عند صف السيارة.

ودعت دبي للسياحة المنشآت الفندقية إلى الالتزام بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضي للمؤسسات الرياضية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية ومنها تعقيم المنشآت الرياضية وكل الأجهزة والأدوات والمعدات ووسائل النقل وإلغاء مناطق التجمعات ولا يسمح للمتدربين بالتجمع والتجهيز لعودة النشاط بما لا يتجاوز 50% من طاقة استيعاب المنشأة وقياس درجات الحرارة للموظفين بشكل دوري، وللزبائن قبل الدخول.

ويتوجب على الزبائن لبس الكمامات طوال الوقت وأثناء ممارسة الرياضات الخفيفة، ويجب الالتزام بمبادئ التباعد الجسدي بترك مسافة مترين بين الأشخاص وعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للموظفين والزبائن (بحد أقصى شخص واحد لكل 4 متر مربع). ولا يسمح بتنظيم أو ممارسة الفعاليات والبطولات في مركز اللياقة البدنية.

كما طلبت «دبي للسياحة» الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مواقع التسلية والترفيه والفعاليات السياحية الخارجية والصادرة عن «بلدية دبي» وتتضمن مرافق التسلية والترفيه المسموح إعادة افتتاحها في هذه المرحلة وهي حلبات التزلج ودولفيناريوم وعروض الهواء الطلق والكاياك ورحلات القوارب الشراعية وسفاري والانزلاق الهوائي وسكي دبي وسباق السيارات والهيلوكوبتر والجايركوبتر ودراجات الصحراء/‏‏‏الكثبان الرملية والمناطيد.