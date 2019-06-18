دبي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار من رومانيا لتصل إلى 29 ألف زائر في الربع الأول

شهدت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوّار من رومانيا، وصل إلى 29,670 زائراً خلال الربع الأول من 2019، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «يعد السوق الروماني أحد الأسواق الناشئة المهمة بالنسبة لقطاع السياحة في دبي، وتؤكد تلك النتائج الإيجابية نجاح استراتيجية تنويع الأسواق التي نعتمدها لاستهداف الأسواق الناشئة والرئيسة»، مضيفاً «تعتمد هذه الاستراتيجية في جزء كبير منها على قوة جاذبية دبي وتنوّع ما لدى دبي من مقوّمات وعوامل جذب وتجارب سياحية مبتكرة وفريدة، فيما تلعب العروض السياحية التي تقدمها وجهات عديدة في المدينة دوراً كبيراً في جذب المزيد من الشرائح المستهدفة من الزوار».



واستفادت «دبي للسياحة» من منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومبدعي المحتوى المحلي في رومانيا، مثل لوريدانا جروزا، وليفيو تيودوريسكو، اللذين استعرضا مقاطع فيديو عن التجربة السياحية في دبي، إلى جانب حملة «شمس الشتاء»، التي أطلقتها «دبي للسياحة»، التي سلطت الضوء على الطقس الدافئ للإمارة خلال فصل الشتاء، وهو عنصر جذب مهم لأسواق أوروبا. ساعدت هذه الحملات التسويقية على رفع وعي الزوار من منطقة أوروبا الشرقية، ما ساهم بقوة في تحقيق تلك النتائج الإيجابية والنمو الثابت في أعداد الزوار من تلك المنطقة. هذا إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات في قطاع السياحة الروماني.

وتستقبل دبي حالياً رحلتين يومياً من العاصمة الرومانية بوخارست على متن «فلاي دبي»، كما تسير شركة الطيران المجرية «ويز إير» رحلات مباشرة أخرى إلى دبي من العاصمة بوخارست ومن مدينة كلوج نابوكا الرومانية.