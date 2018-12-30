دبي تشيد أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم

أعلنت إمارة دبي اليوم السبت تشييد أطول برج لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

وقال مسئولون في هيئة كهرباء ومياه دبي إن البرج يقام على ارتفاع 260 متراً، و"سيسهم في تحويل دبي إلى قطب عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة وسيخدم في تسريع تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية".

وأضاف المسؤولون للصحفيين بأنه تم الانتهاء من حفر وتجهيز 128 ركيزة لأساس البرج، الذي يتم تنفيذه ضمن "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، والذي يعد "أكبر مشروع استثماري للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل".

وقال سعيد الطاير الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن المجمع "يعد أهم المشاريع الداعمة لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، ومن المقرر أن يبلغ إنتاجه 5 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030، ويقام باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم (الدولار يعادل 67.3 درهم).

ويمتاز المشروع "بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما سيسمح بإنتاج الطاقة على مدار 24 ساعة".

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