دبي تشيد أطول فندق في العالم بتصميم استثنائي

ذكرت «سي إن إن» أن فندق «سيل» الذي تشيده دبي حالياً ليكون أطول فندق في العالم، سيتمتع بتصميم غير عادي.

وبثّت الشبكة الأمريكية، أمس، تقريراً تلفزيونياً خاصاً عن فندق «سيل»، وأفادت في تقريرها بأن ارتفاع فندق «سيل» من المقرر أن يبلغ 365 متراً، كما تضمن التقرير أيضاً مقابلة مع المعماري الهندي الشهير يحيى جان الذي صمم فندق «سيل».

وأفاد التقرير بأن جان صمم أيضاً بعض ناطحات السحاب الأشهر في دبي، ومنها فندق «أتلانتس النخلة» و«أبراج الإمارات» الشهيرة، ويمتلك خبرة تقترب من 35 عاماً في التصاميم المعمارية.

وقال يحيى جان إن «سيل» يعتبر أحد أكثر المشروعات التي عملت فيها تحدياً، وقد عملت منذ 35 عاماً، إن المبنى نفسه حقاً غير عادي، فهو ليس مبنى مربعاً أو مستطيلاً إنما مثلث، وهو ليس كبيراً بالمعنى الفعلي.

وأضاف: «ربما يكون ذلك مُقيداً إلى حد كبير لمشروع من هذا النوع. ومع ذلك، علينا أن نجعله ينجح».

ويقع فندق «سيل» في قلب منطقة «مرسى دبي»، وتتولى مجموعة «ذا فيرست جروب» تطويره، وسيضم 1029 جناحاً فاخراً موزعين على 82 طابقاً ومن المنتظر افتتاح فندق «سيل» في أواخر 2022 أو في مطلع 2023.

وتطرق جان إلى كيفية التعامل مع صِغَر مساحة مبنى الفندق، فقال: «أنشأنا هذه المساحة من خلال رفع هيكل المواقف بحوالي 9 أمتار، مضيفاً أنه يعتقد أن أعظم الابتكارات تأتي وتكشف عن نفسها بسبب ندرتها. لم يبدأ مشروع «سيل» كأطول فندق في العالم، لكن مع تطويرنا للتصميم، تطوّر ليصبح أطول فندق في العالم.