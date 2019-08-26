دبي تطلق تطبيق جديد لحجز خدمة صيانة السيارات

يمكن لسائقي السيارات في دبي الآن حجز خدمة الصيانة سياراتهم عن بُعد من خلال الإطلاق الرسمي لتطبيق ServiceMyCar.ae.car

وأصبحت خدمات ServiceMyCar.ae الأولى من نوعها في المنطقة متاحة على الإنترنت على مدار 24 ساعة، حيث تلغي المنصة الحاجة لأصحاب السيارات لنقل سياراتهم فعليًا إلى المرآب أو ما هو أسوأ من ذلك، تأجيل الصيانة حتى يحين وقت فراغهم.

وقال مؤسس ServiceMyCar.ae ورئيسه التنفيذي Ozair Puda: “يسعدنا أن نكشف أخيرًا رسميًا عن ServiceMyCar.ae في الإمارات. ServiceMyCar.ae هي Uber لخدمة السيارات. إنها شبكة تعمل على مدار 24 ساعة لصيانة وخدمة السيارات وتتيح لسائقي السيارات خدمة سياراتهم دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم “.

وبعد تشغيلها في مارس 2018، تضم ServiceMyCar.ae الآن أكثر من 30 مركز خدمة مرخص ومعتمد ومجهز بالكامل في جميع أنحاء الإمارات، مع أسطول مكون من 12 شاحنة لنقل السيارات وفريق من 15 موظفًا.

وتتم إدارة المراكز من قبل موظفين مؤهلين يقدمون مجموعة واسعة من الخدمات التي تتراوح بين خدمة السيارات العامة والإصلاحات البسيطة والكبيرة لرعاية الإطارات واستعادة السيارات وغسيل السيارات، بحسب موقع tahawultech.



ومع تشغيل ServiceMyCar.ae بالكامل في دبي، يمكن لمالكي المركبات الوصول بسهولة إلى الخدمة عبر هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS حيث يمكنهم الحجز والدفع عبر الإنترنت.

ووفقًا لـ Puda، تتمثل الأهداف الرئيسية لـ ServiceMyCar.ae في تبسيط عملية الحصول على خدمات صيانة وإصلاح السيارات دون الإخلال بالجدول المزدحم للمالك، والحفاظ على أمان السائقين على الطريق من خلال تقديم فحص صحي كامل للمركبة مع كل عملية صيانة.

وأضاف: “نحن نفهم ونقدر أن الحياة في دبي والإمارات بشكل عام تسير بخطى سريعة. الجميع مشغول في العمل. مع هذا النوع من نمط الحياة، من السهل أن نؤجل أو حتى ننسى أن نقوم بصيانة السيارة. وهذا يمكن أن يسبب المزيد من الضرر للسيارة وأحيانا يكون خطيرا. ولحسن الحظ، يمكن للناس الآن الاستفادة من هذه الخدمة وتجميع مركباتهم وصيانتها وتسليمها”.

وتخطط ServiceMyCar.ae أيضًا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق الخدمة في المملكة العربية السعودية وعمان والكويت بحلول عام 2020.

