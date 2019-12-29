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دبي تعتمد دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 10:54
اعتمدت دبي دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم
إمارة دبي
أبرز العناوين
حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020

ذكرت وكالة أنباء الإمارات على تويتر الأحد أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.

وحجم موازنة العام المقبل أعلى من ميزانية 2019 البالغة 56.8 مليار درهم والتي كانت تزيد زيادة بسيطة عن 2018 بحسب مسودة ميزانية العام الماضي.

وقد اعتمدت دبي دورة موازنة لثلاثة أعوام، من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات 196 مليار درهم.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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