دبي تعرض أول طباخ آلي في العالم خلال جيتكس

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كشف النقاب اليوم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف.