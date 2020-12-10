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دبي تعرض أول طباخ آلي في العالم خلال جيتكس

منشور 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:13
دبي تعرض أول طباخ آلي في العالم خلال جيتكس
يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف
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كشف النقاب اليوم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف.

كشف النقاب اليوم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف.

المزيد في الفيديو التالي: 

 

 

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