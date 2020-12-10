دبي تعرض أول طباخ آلي في العالم خلال جيتكس

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كشف النقاب اليوم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف.
كشف النقاب اليوم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف.
المزيد في الفيديو التالي:
كشف النقاب عن أول طباخ آلي في العالم، يعد الوجبات من الصفر، ويقوم بعملية التنظيف بعد ذلك دون توقف في #أسبوع_جيتكس_للتقنية 2020 في #دبي @MoleyRobotics@GITEXTechWeek#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mFP2txdrJE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 10, 2020
Via SyndiGate.info
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