دبي تعلن عن مشروع أكبر مصنع في العالم للأطعمة الحلال بتكنولوجيا تفريغ الهواء

أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات» عن مشروع مشترك مع «كوزين سوليوشينز» ومقرها واشنطن، أصبحت الشركة الإماراتية بموجبه الموزع الوحيد في الإمارات لمنتجات الأطعمة المطهوة بتكنولوجيا تفريغ الهواء «سو فيد» تحت مسمى «الإمارات كوزين سوليوشينز» وسوف يتم في المرحلة الثانية من المشروع المشترك إنشاء أكبر مصنع في العالم لمنتجات «سو فيد» الحلال في دبي.

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: « نحن ملتزمون تماماً بتوفير المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية لعملائنا. وتتيح لنا شراكتنا مع كوزين سوليوشينز، تنمية أعمالنا وتوفير منتجات عالية الجودة لصناعة الضيافة».

وأضاف: «نسعى دائماً وراء الابتكار وأفضل الطرق لتحسين إنتاجيتنا وجودة منتجاتنا وخدماتنا. وسوف يتيح لنا توزيع منتجات سو فيد في دولة الإمارات، وتصنيعها بعدئذ في دبي، الفرصة أمامنا لتأمين سلسلة توريد محلية للمنتجات عالية الجودة».

وقال فيليب هاسيلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كوزين سوليوشينز: «يغطي مشروعنا المشترك منطقة الخليج وأفريقيا بأكملها. وتعد شراكتنا مثالية، حيث تتكامل رؤية الإمارات لتموين الطائرات، مع ثقافة الجودة التي تنتهجها شركتنا التي يعتبرها أشهر الطهاة العالميين المرجعية الرئيسية في منتجات سو فيد، كما يرون في الإمارات لتموين الطائرات المعيار الذهبي لتجارب تناول الطعام على الطائرات.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع بناء أكبر منشأة في العالم لتصنيع منتجات سو فيد الحلال في دبي، ما يجمع بين التزامنا بتطوير التقنيات والتزام الإمارات لتموين الطائرات برفع معايير الجودة وتوفير تجارب طعام متميزة».

وسوف يتم الشهر الجاري البدء في توزيع منتجات سو فيد للعملاء في الإمارات، بما فيها شركات الطيران والمطاعم والفنادق. أما منشأة التصنيع، فستبدأ الإنتاج 2022.

وتعد الإمارات لتموين الطائرات من أكبر شركات التموين في العالم، وتقدم خدمات الطعام للناقلات الجوية ومختلف المناسبات، بالإضافة إلى خدمات أخرى، كما تعد شريكاً موثوقاً لأكثر من 100 ناقلة جوية ومجموعات فندقية ومؤسسات حكومية.

ويقوم موظفو الشركة وعددهم 11 ألفاً بتحضير ما معدله 225 ألف وجبة يومياً، بالإضافة إلى تعامل خدمات المصبغة مع 210 أطنان من الغسيل.