دبي تحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الوجهات السياحية الفاخرة التي تستوجب الزيارة في 2019
إمارة دبي
حلت دبي في المركز الثاني في قائمة أفضل الوجهات السياحية الفاخرة التي تستوجب الزيارة في 2019 بعد طوكيو، وفقاً لموقع «Luxury Travel Blog» البريطاني المتخصص في السفر والسياحة العالميين، متفوقة على لوس أنجلوس، وكرواتيا، وسدني، وكولون الألمانية، وصوفيا، وإدنبرة، وتورنتو، وأوساكا.
وقال الموقع: «مع ارتفاع أكبر عجلة دوارة في العالم، تتشكل الجزر الضخمة مثل جزر النخلة وجزر العالم، والفنادق الفخمة التي لا يسعك إلا الانبهار بها، فدبي هي مثال للتألق، والمدينة التي ينبغي رؤيتها».
وأضاف: «مع وجود ناطحات سحاب تنتمي إلى عصر الفضاء، والعجائب الشتوية الكاملة ومنتجع التزلج الداخلي (في محيط من الصحراء)، وأكبر مركز تسوق، وأطول مبنى في العالم، يجب أن تكون دبي واحدة من أكثر مدن العالم زيارة».
وفي نفس الإطار، تصدرت مدن العالم في قائمة أفضل الوجهات الترفيهية نشرها موقع «Travel Pulse» وضمت 14 وجهة عالمية، ومنها مايوركا، وبانكوك، وباريس ونيويورك ولندن وطوكيو، كما تصدرت العالم من حيث المدينة الأكثر رحابة لتناول الطعام والتسوق.
اقرأ أيضًا:
دبي تعتزم جذب مليون سائح بحري 2020
8 علامات سياحية عالمية تعزز مكانة وتنافسية الإمارات
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
أحدث المقالات
مواضيع مختارة
عناوين ذات صلة
- الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب شركات التجزئة
- اقتصادية دبي تسجل 34.9% زيادة بالمعاملات و5.6% نمواً بالرخص التجارية في الربع الثاني من 2016
- طيران الجزيرة الأولى في الالتزام بمواعيد السفر في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني بحسب تقرير فلايت ستاتس
- مؤشر ماستركارد: دبي الثامنة عالمياً من حيث عدد الزوار الدوليين القادمين إليها في عام 2012
- مجموعة طيران الجزيرة تحقق ارتفاع قياسي في أرباح الربع الثالث