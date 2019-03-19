هل أصبحت أول سيارة أجرة ذاتية التحكم جاهزة للعمل في دبي؟

أصبحت أول سيارة أجرة ذاتية التحكم في دبي جاهزة للعمل على طرقات المدينة

أصبحت أول سيارة أجرة ذاتية التحكم في دبي جاهزة للعمل على طرقات المدينة، وفقًا لمطور السيارة DG World بالتعاون مع واحة دبي للسيلكون.

وقالت شركة التطوير التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن التجارب على المركبة الذكية أثبتت نجاحها وأن تقنية السيارة قد تجاوزت متطلبات السلامة، وفقاً لصحيفة غلف نيوز.

وتم إطلاق السيارة لأول مرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات وعرضها في جيتكس العام الماضي، ويمكن للسيارة السير إلى ما يصل إلى 35 كم في الساعة ويمكن أن تستوعب أربعة ركاب – بما في ذلك السائق – في المقصورة.

ويمكن استدعاء خدمة السائق عندما تواجه السيارة خلل تقني محتمل عن طريق الضغط على زر يحول العملية من القيادة المستقلة إلى وضع القيادة البشرية.

تم الإعلان عن ذلك خلال إطلاق معسكر AI Campan الثاني لدولة الإمارات، والذي سيقوم بتدريس 10.000 طالب في جميع أنحاء البلاد حول التكنولوجيا الذاتية.

ويتماشى كل ذلك مع استراتيجية حكومة دبي لتحويل 25 في المائة من إجمالي الرحلات في دبي إلى رحلات مستقلة بحلول عام 2030.

وإلى جانب المركبة الذكية، يمكننا أن نرى بالفعل جهودًا حثيثة في هذه المبادرة، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات العام الماضي عن استعداد دبي لتبني أول سيارة أجرة طائرة، والتي سيتم تشغيلها بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي.

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث تم أيضًا الكشف عن Sky Pods المستقبلي لتكون وسيلة النقل الجديدة في المدينة، والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 150 كم في الساعة.

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